Carlos Negro: "Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país"

Carlos Negro en conferencia de prensa sobre captura de Marset en Bolivia. Foto: FocoUy

“Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país, no tan lejanos. Sabemos de la participación de Marset en varios hechos que han sido públicos en la prensa”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro .

Consultado en conferencia de prensa, Negro dijo que no podía dar información de las investigaciones en curso sobre Marset en Uruguay, y señaló que eso está en manos de la Fiscalía, que dirige las investigaciones.

En este sentido mencionó de todos modos la vinculación con las capturas de otros delincuentes uruguayos en los últimos meses, como Luis Alberto "el Betito" Suárez y Luis Fernando Fernández Albín.

Carlos Negro: “Tenemos que estar alertas, no aflojar el músculo. Estar pendientes de cualquier dato, signo, novedad o señal que puedan enviar estos grupos para lograr conjurar cualquier tipo de peligro que pueda acechar al Uruguay (…) Estamos absolutamente pendientes de… pic.twitter.com/uChfbq7uiW

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Sobre la captura de Marset este viernes de madrugada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Negro dijo que fue posible gracias a la información compartida por los países de la región.

Embed “Tenemos la certeza de participación de Marset en diferentes eventos que han ocurrido en Uruguay en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas”, agrega el ministro Negro. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/eRF50czUTz — Subrayado (@Subrayado) March 13, 2026

“El intercambio de información internacional fue clave para la ubicación y detención de Marset”, dijo el ministro, y contó que el 26 de febrero se reunió en Chile con su par de Bolivia y allí intercambió información de “operaciones e investigaciones” sobre Marset en Uruguay.

“Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región. Estamos contentos”, dijo Negro.