Ministra de Transporte dijo que "en las próximas semanas" definirán proyecto final para el sistema metropolitano

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry , anunció que en las próximas semanas se definirá el proyecto de transporte metropolitano y si es necesaria la construcción de un túnel en 18 de julio.

"Estamos hablando de la transformación del sistema de transporte público en el área metropolitana. Las obras devienen después de estudios, a los efectos de garantizar algo que para nosotros es muy importante y que no hay que perderlo de vista: que la gente recupere horas de vida para hacer lo que necesite", dijo

"Esperemos que en las próximas semanas. Se está trabajando para eso, más allá de que hay estudios que todavía están continuando, por la magnitud y la complejidad de proyectos de transformación como este que estamos planteando que hacía muchísimo tiempo no había", aclaró.

Etcheverry explicó que existen otras alternativas al túnel bajo la principal avenida de Montevideo.

"Se han estudiado y se siguen estudiando y valorando distintas alternativas. El punto es tratar de no reducir la transformación del sistema de transporte público solamente a la eventualidad o no del túnel de 18 de Julio, que es menos del 6% de la obra. Estamos hablando en todo caso de 50 kilómetros de obras de infraestructura, que impactan en Canelones, en San José, en Montevideo. El túnel, eventualmente en sus distintas variantes, podría llegar a tener 3 kilómetros. Pero es una partecita. Por supuesto que en la medida en que no tenemos antecedentes de obras de esa magnitud, impacta más, pero no hay que perder de vista cuál es el objetivo, porque sino también se reduce muchísimo el intercambio", añadió.

Aseguró que hay diálogo y reuniones constantes con todas las intendencias involucradas.