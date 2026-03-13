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EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Dos casas y un operativo a las 3 de la mañana: ministro de Bolivia contó cómo fue la captura de Marset

"La participación de la DEA se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos", remarcó el ministro Marco Antonio Oviedo Huerta.

Operativo para la captura de Marset. Foto: AFP

Operativo para la captura de Marset. Foto: AFP

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, explicó cómo fue el operativo en el que se llegó a la captura del narco uruguayo Sebastián Marset.

Las tareas, señaló, empezaron "hace varias semanas atrás" y que se pudo llevar a cabo "con absoluta discreción, sin dar ninguna información parcial, sin generar expectaciones de ninguna naturaleza" para capturar a uno de los "narcotraficantes más grandes del mundo". Destacó que no hubo ni muertos ni heridos en el procedimiento.

Entre los puntos que detalló el ministro, está que Marset creó una base de operaciones en Santa Cruz y el operativo, que fue este viernes a las 3 de la madrugada de Bolivia, ocurrió en dos inmuebles.

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"El inmueble A, que es donde se refugiaba Marset, y el inmueble B, donde tenían refugio y era un mando de operaciones del grupo de seguridad de este señor. La Policía intervino, con diferencia de minutos, interviniendo el edificio donde estaba la seguridad de Marset, neutralizando a los individuos que estaban ahí. Este inmueble quedaba a ocho minutos de una residencia que ocupaba Marset", narró el ministro.

Tras esa intervención, concurrieron a la residencia de Marset: "Procedemos a su captura, se lo trata de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica sobre él, se le han tomado todas las medidas con impresiones digitales, él guardó silencio todo el tiempo".

"La participación de la DEA se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos", remarcó.

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