Que la realidad Argentina no nos distraiga

Según el columnista de Subrayado, Nicolás Lussich, ésta devaluación -agregada a la alta incertidumbre económica y política- hará retroceder nuevamente a la economía argentina.

“En Uruguay, el Banco Central ha hecho bien en amortiguar el efecto, vendiendo decenas de millones de dólares y evitando que se contagie la volatilidad desde el vecino", expresó el economista.

Para Lussich “si bien redujimos mucho la vulnerabilidad y los vínculos financieros con Argentina, sigue siendo un socio económico importante, no tanto por el comercio de bienes sino por el turismo e inversiones".

Además, expresó que Argentina profundizará su recesión y eso va a afectar a Uruguay, por lo que -tal vez- habrá que revisar las proyecciones de crecimiento, aunque no drásticamente.

“Uruguay está en una categoría muy superior a la de Argentina, con grado inversor, crédito internacional y una economía más sana. Pero esto no implica que nos durmamos en los laureles: el PBI de Uruguay está estancado, hay problemas de empleo y de competitividad. Las recientes cifras industriales lo muestran”, expresó el columnista.

“La comparación con Argentina es ilustrativa del camino muy distinto que ha seguido Uruguay, respetando compromisos internacionales en su momento, y luego creciendo por un largo período. Pero esto no debe volvernos indulgentes: hay problemas serios que debería enfrentar ya éste gobierno, aunque no parece haber mucho margen ni voluntad política. Lo de UPM ayudará, pero –creo- no es suficiente. Más que Argentina, la preocupación debería ser nuestra propia economía”, concluyó.