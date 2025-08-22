Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el noreste del país, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).
Advertencia amarilla de Inumet: tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para cinco departamentos
Son varias las localidades bajo advertencia, donde también puede haber caída de granizo y vientos fuertes.
La advertencia rige desde las 15:45 hasta las 17:45, en principio. Se debe a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable" que afecta al país y puede generar las tormentas, acompañadas por caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades:
Inumet cesó las advertencias meteorológicas que había emitido en la mañana del viernes
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Paso del Cerro.
