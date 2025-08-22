Advertencia amarilla de Inumet: tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para cinco departamentos

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el noreste del país, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ).

La advertencia rige desde las 15:45 hasta las 17:45, en principio. Se debe a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable" que afecta al país y puede generar las tormentas, acompañadas por caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.