METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla de Inumet: tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para cinco departamentos

Son varias las localidades bajo advertencia, donde también puede haber caída de granizo y vientos fuertes.



Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el noreste del país, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

La advertencia rige desde las 15:45 hasta las 17:45, en principio. Se debe a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable" que afecta al país y puede generar las tormentas, acompañadas por caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades:

Foto: FocoUy.
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.



Foto: FocoUy.
