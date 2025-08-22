Exalcalde de Noblía a prisión preventiva por varios delitos vinculados al caso de libretas irregulares

La Justicia resolvió imputar al exalcalde de Noblía , Favio Freire , como presunto autor de delitos de asociación para delinquir, coecho calificado y falsificación ideológica de documento público. Va a prisión preventiva por 180 días.

Es investigado en la causa de las libretas irregulares. Su defensa apeló la resolución del juzgado.

Además, este viernes fue condenada una mujer que "oficiaba como captadora", informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. La pena es a cuatro meses de prisión efectiva y luego prisión domiciliaria y libertad a prueba hasta completar los 16 meses.

El exalcalde fue detenido este jueves, junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en la venta de libretas de conducir en Cerro Largo. Tras ser arrestado, se descompensó, pero este viernes de noche fue imputado.

Por esta causa hubo otros dos condenados y otros dos imputados este jueves. Una de las imputadas fue Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de la Dirección de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

La Justicia la imputó por asociación para delinquir y cohecho calificado como coautora. Cumple arresto domiciliario total por 180 días mientras continúa la investigación en su contra y aguarda sentencia definitiva. Un médico forense acreditó razones de salud para que no fuera a prisión efectiva.

Otro de los imputados fue un funcionario público de la Alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas. La fiscal lo acusa de un delito de asociación para delinquir y cohecho calificado y falsificación de documento público. Fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

En tanto un particular oriundo de otro departamento fue condenado mediante proceso abreviado a 12 meses de prisión por un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado como coautor. Eso implicó que reconoció los hechos.

Además un hombre fue condenado a cumplir 16 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno y trabajo comunitario. Según probó la Justicia, actuaba como captador de quienes pretendían obtener las libretas en la localidad de Noblía.

Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.