A 20 años del temporal de 2005: el recuerdo de vecinos, bomberos y una familia a la que le cayó una antena en la casa

Se cumplen 20 años del temporal del 23 de agosto de 2005, cuando un ciclón extratropical afectó principalmente a la costa uruguaya.

"Se sentía como que se movía el edificio", "volaban como si fueran hojas de papel", "estuve en la ventana observando hasta cuando cayó el gajo grande acá", "ayudé a mamá a sostener la lona y me arrastraba con el viento que había": son muchos los testimonios que quedaron registrados en las cámaras y micrófonos de Subrayado aquel martes.

Hoy, son muchas las personas que tienen recuerdos nítidos de ese temporal.

"Yo estaba trabajando, pero cuando llegué a mi casa, el techo tenía agujeros del tamaño de un huevo duro, por el granizo, que fue imponente. Árboles caídos, sin luz, sin agua, bastante embromado ese día", contó una mujer.

"Iba llegando a casa a esa hora y el viento era impresionante, impresionante. Había unas chapas que volaban todavía, las veía y veía que volaban. Hasta el día de hoy me acuerdo del viento", contó un hombre. "Un viento como ese hasta hoy no he visto acá".

"Se me rompió una claraboya, se me lastimó la perra. Se había caído el tendido eléctrico en cuadra. Desastre fue", contó otro.

"Me acuerdo bastante. Me agarró volviendo de Maldonado, en la ruta. Espantoso, me levantaba el auto y me lo ponía en la cuneta. En el empalme con ruta interbalnearia y 9, había otro auto detenido también, y logré invitar a unas personas que estaban ahí a subir al coche mío, y se puso un poquito más pesado, y llegamos al apocalipsis, que era llegar a Montevideo y ver lo que era eso. Espantoso", recordó otro hombre.

Bomberos atendió más de 400 llamados en Montevideo.

Salvador Navas, hoy suboficial mayor retirado Bomberos, trabajó ese martes.

"Los llamados cayeron en cantidades, fueron muchísimos. Se empezó a cubrir el servicio como se podía", es algo de lo que recuerda.

Un suboficial actual, Javier Duré, también trabajó atendiendo el temporal y su relato lo retrotrae a cuando "empezó a sonar la alarma, a sonar la alarma, los vientos estaban bastante intensos. Era tanto lo que sonaba la alarma, que ya no teníamos ni siquiera un coche asignado, nos trepábamos al primer coche que llegaba".

Navas dijo que en un momento debió armar una camioneta con elementos como motosierra por si debían salir a otro lugar.

"Todo el personal ocupado", remarcó. "Estaba todo el mundo desesperado, fue algo tremendo, aquello era un huracán. Yo veía de la salida del garaje los contenedores que en aquellos tiempos eran de los grandes, esos que llevan mucha cantidad de kilos, y eran como papel por las calles. Eso abrumó. Por eso todo el mundo lo recuerda".

Para Duré, que por ese entonces era joven, el temporal lo preparó más aún.

BOMBEROS TORMENTA

Una de las cosas que ocurrió, fue que una antena de radio cayó sobre una casa, en Parque Batlle.

Pedro Tamón es el hijo de los propietarios de la casa que se dañó.

"En ese momento estaban cenando en el primer piso. La casa tiene tres niveles. En el del medio está la cocina. el nivel de arriba es donde están los dormitorios, que fue donde cayó la antena, en el dormitorio principal. Justo hacía 20 minutos se habían juntado todos en la cocina para comer y sintieron un ruido raro, bajaron", relató. Fue un vecino el que les hizo percatarse lo que había ocurrido. No se hicieron daño.

La casa quedó con peligro de derrumbe. En tres días debieron mudar sus cosas.

"Toda la vida recuerdan ese momento, también recuerdan que de un día al otro se les vino la noche, porque la única vivienda que tenían y que te digan de un día para el otro tenés que irte, todo el problema de tratar de conseguir algo", agregó. Fueron unos nueve meses para poder volver a su hogar.