Mataron a un hombre de 78 años en su apartamento de Barrio Sur: lo apuñalaron en el cuello

Edificio donde ocurrió el homicidio, en Barrio Sur. Foto: Subrayado. Edificio donde ocurrió el homicidio, en Barrio Sur.

Un hombre de 78 años fue encontrado muerto en la tarde noche de este jueves en su apartamento de Barrio Sur, Montevideo. Según investiga la Policía, fue víctima de un homicidio porque un cuchillo de cocina fue hallado a la altura del cuello de la víctima.

Fue su hijo quien lo halló. El viernes ambos habían hablado por teléfono pero en la semana el padre ya no contestó más el teléfono. Al dirigirse este jueves al apartamento, el hijo lo halló tirado en el living de su apartamento. Es en el piso 15 de un edificio ubicado en Convención y Durazno.

Allí trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios. Se incautó el cuchillo de mango de plástico negro y otras evidencias como una alfombra y una toalla con manchas de sangre.

El cuerpo fue enviado a Forense para practicarle la autopsia. En paralelo, la fiscal de Homicidios Sabrina Flores ordenó a la Policía relevar cámaras de videovigilancia del edificio y de la zona, además de tomar declaración al hijo y a testigos.

Temas de la nota Barrio Sur

homicidio