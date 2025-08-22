RECIBÍ EL NEWSLETTER
uruguay sin advertencias

Inumet cesó las advertencias meteorológicas que había emitido en la mañana del viernes

"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente", señaló Inumet.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

tormenta-anoche-montevideo-foto-emiliano-gutierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó las advertencias naranja y amarilla que había emitido en la mañana del viernes por tormentas y lluvias.

"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente", señaló Inumet. Y agregó que mantiene el monitoreo de la situación.

"En caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas", indicó. Recomienda que la ciudadanía esté atenta a posibles cambios.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
Foto: FocoUy.
