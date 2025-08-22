Inumet cesó las advertencias meteorológicas que había emitido en la mañana del viernes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó las advertencias naranja y amarilla que había emitido en la mañana del viernes por tormentas y lluvias.
"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente", señaló Inumet.
"En caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas", indicó. Recomienda que la ciudadanía esté atenta a posibles cambios.
