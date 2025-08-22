Un hombre fue condenado en Paysandú por reiterados delitos de abuso sexual, mientras que una mujer fue condenada por un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y violencia doméstica.
Un hombre fue condenado por abusar de su hijastra de 14 años; la madre de la menor también fue condenada
El caso fue denunciado en mayo de 2023. El hombre irá tres años de cárcel por abuso sexual agravado y la mujer a un año de libertad a prueba por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y violencia doméstica.
Las condenas están relacionadas a una denuncia radicada en mayo de 2023, cuando se dio cuenta a la Policía de una situación de abuso sexual a una adolescente de 14 años por parte del padrastro de la víctima, de 23 años.
Tras la denuncia, se informó del hecho a la justicia competente y se activó el protocolo correspondiente a casos de abuso sexual. La investigación continuó en relación al hombre denunciado y a la madre de la víctima, de 36 años.
Finalmente, la Justicia Penal resolvió la condena del hombre a tres años de cárcel y la mujer a un año de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba.
