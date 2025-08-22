Un hombre fue condenado por abusar de su hijastra de 14 años; la madre de la menor también fue condenada

Un hombre fue condenado en Paysandú por reiterados delitos de abuso sexual, mientras que una mujer fue condenada por un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y violencia doméstica.

Las condenas están relacionadas a una denuncia radicada en mayo de 2023, cuando se dio cuenta a la Policía de una situación de abuso sexual a una adolescente de 14 años por parte del padrastro de la víctima, de 23 años.

Tras la denuncia, se informó del hecho a la justicia competente y se activó el protocolo correspondiente a casos de abuso sexual. La investigación continuó en relación al hombre denunciado y a la madre de la víctima, de 36 años.

Finalmente, la Justicia Penal resolvió la condena del hombre a tres años de cárcel y la mujer a un año de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba.

Temas de la nota adolescente

abuso sexual

Paysandú