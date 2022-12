¿Qué dijo Fernando Pereira sobre la frustrada presidencia del FA en el Congreso de Intendentes?

Sin embargo, según el dirigente, los intendentes blancos negaron que esa presidencia pudiera existir. “Ahora cuando el Frente Amplio presenta dos nombres dicen que no. Decidimos mantener la posición porque no es posible que porque los intendentes blancos digan que sí en 2018 se haga, (y que) cuando dicen que no, no se haga”, reclamó, en declaraciones a Subrayado.

“Las reglas no pueden cambiar de acuerdo a quien tiene mayoría, si no, no son reglas de juego. De esta manera votamos al intendente de Flores (Fernando Echeverría), no tenemos ningún problema con él, vamos a apoyar esa gestión. Pero no nos vamos a dejar empujar”, explicó Pereira.