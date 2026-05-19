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PRESIDENTE RUSO

Putin llega a China para reafirmar sus lazos tras la visita de Donald Trump

El presidente ruso llegó a Pekín para reunirse con su principal aliado estratégico, el mandatario chino Xi Jinping, apenas días después de la visita del presidente estadounidense al gigante asiático.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes en la noche a Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping; lo hace pocos días después de la visita que hizo Donald Trump.

Mientras Estados Unidos intenta recuperar influencia sobre China, Rusia mueve rápido sus fichas.

En una señal directa al escenario internacional, el presidente ruso Vladimir Putin llegó a Pekín para reunirse con su principal aliado estratégico, el mandatario chino Xi Jinping, apenas días después de la visita de Donald Trump al gigante asiático.

La cumbre busca exhibir que la alianza entre Moscú y Pekín sigue firme pese a la presión occidental y a la guerra en Ucrania. Desde la invasión rusa de 2022, China se transformó en el principal sostén económico del Kremlin y en el mayor comprador de petróleo ruso sancionado.

Durante el encuentro, ambos líderes analizarán la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y el escenario energético global. Putin aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan un nivel “sin precedentes”, mientras Xi destacó que la cooperación bilateral continúa fortaleciéndose.

Analistas consideran que Moscú busca garantías de que China no cierre acuerdos con Washington que puedan afectar los intereses rusos, en medio de una creciente disputa geopolítica entre las principales potencias del mundo.

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