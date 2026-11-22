Con Barranquilla convertida en una sucursal de La Bombonera en el Caribe, Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado y ganó la Copa Sudamericana , su primer título internacional en 18 años.

Miles de hinchas enloquecieron de alegría al ver al Xeneize conquistar su anhelado trofeo regional con una fórmula propia de su mística: el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, el campeón mundial Leandro Paredes como capitán y un hombre de la casa, Rodolfo Arruabarrena, como entrenador.

La fiesta se desató en el estadio Metropolitano, adonde llegaron fanáticos argentinos y locales en una suerte de peregrinación para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Seguí leyendo Boca y Mineiro: dos gigantes en busca de la gloria internacional en la final de la Copa Sudamericana

Santiago Ascacíbar (16') y el uruguayo Miguel Merentiel (48') fueron los autores de los goles delante de una marea de hinchas, en la que sobresalió la presencia del extenista argentino Juan Martín del Potro.

Los jugadores de Boca sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad, que se hizo sentir en un estadio recién remodelado, para consagrar a su equipo como el más veces campeón de la Sudamericana con tres estrellas.

El Xeneize ya había alzado este trofeo en 2004 y 2005.

Paredes, campeón con Lionel Messi del Mundial de Catar 2022, dio un valor especial al triunfo y sufrió la inclemencia del calor, al desmayarse en plena entrevista televisiva, aunque se recuperó poco después.

"Es lo más importante, sin dudas, por lo que significa para mí este club", dijo.

La casa de la selección Colombia reabrió sus puertas para este duelo, en el que Mineiro cayó por tercera vez consecutiva en una final internacional, tras perder la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

FUENTE: afp