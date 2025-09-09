Empresario sufrió el robo de su caja fuerte y ofrece recompensa de 1.000 dólares para recuperar los documentos

El empresario Hernán de Amorrortu fue víctima de un robo cuando delincuentes ingresaron a su apartamento de Punta del Este y le hurtaron la caja fuerte entera. En diálogo con Subrayado, contó que es percató del robo al volver el lunes de José Ignacio.

De inmediato, la víctima llamó al 911 para realizar la denuncia y la Policía se hizo cargo de la investigación del caso. Ahora, los investigadores analizan los registros del hecho que pudieron hacerse a través de las 32 cámaras de seguridad instaladas en la propiedad. Personal de Policía Científica también realizó el relevamiento del inmueble en busca de huellas para identificar a los responsables del robo.

De Amorrortu indicó que en el edificio viven solo tres familias durante todo el año.

El empresario dijo que la caja fuerte tenía dinero y objetos personales, como los documentos y los pasaportes de su familia, permisos de viajes y tarjetas de crédito. El 19 de setiembre tiene previsto un viaje y por eso, es necesario recuperar los documentos. Es así que decidió ofrecer una recompensa de 1.000 dólares para quien encuentre los documentos y los devuelva.