El empresario Hernán de Amorrortu fue víctima de un robo cuando delincuentes ingresaron a su apartamento de Punta del Este y le hurtaron la caja fuerte entera. En diálogo con Subrayado, contó que es percató del robo al volver el lunes de José Ignacio.
Empresario sufrió el robo de su caja fuerte y ofrece recompensa de 1.000 dólares para recuperar los documentos
Hernán de Amorrortu indicó que le llevaron dinero y objetos personales, como los documentos y los pasaportes de su familia, permisos de viajes y tarjetas de crédito.
De inmediato, la víctima llamó al 911 para realizar la denuncia y la Policía se hizo cargo de la investigación del caso. Ahora, los investigadores analizan los registros del hecho que pudieron hacerse a través de las 32 cámaras de seguridad instaladas en la propiedad. Personal de Policía Científica también realizó el relevamiento del inmueble en busca de huellas para identificar a los responsables del robo.
De Amorrortu indicó que en el edificio viven solo tres familias durante todo el año.
Robo e intento de secuestro en local de pagos de Young; hubo persecución y disparos con la Policía
El empresario dijo que la caja fuerte tenía dinero y objetos personales, como los documentos y los pasaportes de su familia, permisos de viajes y tarjetas de crédito. El 19 de setiembre tiene previsto un viaje y por eso, es necesario recuperar los documentos. Es así que decidió ofrecer una recompensa de 1.000 dólares para quien encuentre los documentos y los devuelva.
Dejá tu comentario