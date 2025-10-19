Punta del Este: simuló ser embestido por una conductora para estafarla y lo condenaron

Un hombre de 31 años intentó estafar a una conductora en Maldonado, pero la mujer se percató de la maniobra y realizó la denuncia en la comisaría. Tras esto, el delincuente fue condenado.
El hombre tenía antecedentes por una estafa con la misma modalidad que realizó en 2024. Ahora debe cumplir cuatro meses de cárcel.
El hecho ocurrió cuando la mujer manejaba por la calle Cántaro Fresco de Punta del Este. De acuerdo a lo que narró a la Policía, el ahora condenado “salió desde detrás de un auto estacionado y simuló caer de su bicicleta, aparentando haber sido embestido por la misma. Acto seguido, increpó a la conductora exigiendo el pago inmediato de los supuestos daños provocados, dejando además un rayón en el auto”.
En primera instancia, la mujer fue a un cajero a buscar dinero, pero al regresar, la supuesta víctima no estaba y vecinos alertaron de la situación: el hombre se había retirado en bicicleta sin lesiones.
La Policía lo localizó y fue dirigido ante Fiscalía, para luego ser condenado en un proceso abreviado por delito de estafa en grado de tentativa, con cuatro meses de prisión. Tenía antecedentes por hechos similares y en 2024 ya había sido condenado por una estafa bajo la misma modalidad.
