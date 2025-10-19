RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Punta del Este: simuló ser embestido por una conductora para estafarla y lo condenaron

El hombre tenía antecedentes por una estafa con la misma modalidad que realizó en 2024. Ahora debe cumplir cuatro meses de cárcel.

Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: AFP

Un hombre de 31 años intentó estafar a una conductora en Maldonado, pero la mujer se percató de la maniobra y realizó la denuncia en la comisaría. Tras esto, el delincuente fue condenado.

El hecho ocurrió cuando la mujer manejaba por la calle Cántaro Fresco de Punta del Este. De acuerdo a lo que narró a la Policía, el ahora condenado “salió desde detrás de un auto estacionado y simuló caer de su bicicleta, aparentando haber sido embestido por la misma. Acto seguido, increpó a la conductora exigiendo el pago inmediato de los supuestos daños provocados, dejando además un rayón en el auto”.

En primera instancia, la mujer fue a un cajero a buscar dinero, pero al regresar, la supuesta víctima no estaba y vecinos alertaron de la situación: el hombre se había retirado en bicicleta sin lesiones.

La Policía lo localizó y fue dirigido ante Fiscalía, para luego ser condenado en un proceso abreviado por delito de estafa en grado de tentativa, con cuatro meses de prisión. Tenía antecedentes por hechos similares y en 2024 ya había sido condenado por una estafa bajo la misma modalidad.

