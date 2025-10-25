Seis personas fueron detenidas este sábado en Salto como sospechosas de planear un asalto a un boliche donde se realizaría un baile por la fiesta de Halloween, y para el que había 3.000 entradas vendidas.
Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Los detenidos son cuatro personas que llegaron desde Montevideo, armados y con antecedentes penales, y un edil de Salto con su esposa.
El corresponsal de Subrayado Hugo Lemos informa que entre los detenidos hay cuatro personas que llegaron desde Montevideo a Salto, todas con antecedentes penales.
Además fueron detenidos un edil del Frente Amplio y su esposa, quienes son indagados ahora como sospechosos de asistir o colaborar con la preparación del robo al local bailable.
Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas
La Policía realizó dos allanamientos este sábado de mañana. En uno de ellos, en las Termas del Daymán, detuvieron a las cuatro personas que llegaron desde Montevideo. Tenían armas de fuego.
Al edil lo detuvieron en el Centro de la ciudad (ver foto) cuando circulaba en su auto. El abogado del edil confirmó al corresponsal de Subrayado lo sucedido y la situación del legislador departamental.
El baile se realiza este sábado de noche. No fue cancelado.
Dejá tu comentario