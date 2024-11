"Puede ser un osario muy antiguo", dijo la antropóloga Alicia Lusiardo sobre "los paquetes de huesos" hallados en la rambla

“La idea es venir hoy a juntar elementos que puedan darnos la certeza de descartar este sitio como de interés para un delito de lesa humanidad o en su defecto que apunten a una necesidad de seguir ampliando esta excavación y ver qué otras cosas tiene”, dijo Lusiardo este miércoles en rueda de prensa.

“Hay mucha cantidad de huesos, hay paquetes de huesos a un metro 35 centímetros de profundidad. Ese metro y 35 está compuesto de distintos tipos de relleno, esa tierra no es una capa homogénea, tiene distintas procedencias, tiene mucho material cultural asociado, muy antiguo, pero para probar que esos restos, que están por debajo de esa capa, no son de interés para nosotros como forenses, tenemos que encontrar material cultural asociado que nos de una posibilidad de datarlo”, explicó la profesional.

“Hay mucha cerámica antigua pero no todavía asociada a los restos óseos, por eso la importancia de hacer una investigación controlada, donde se pueda probar esa asociación”, agregó.

“Pudimos comprobar que es un depósito secundario de restos, no hay restos que guarden relación anatómica, no nos encontramos con restos articulados. Acá no había ataúdes que contenían cuerpos”, precisó Lusiardo, e insistió: “Son paquetes de huesos, lo que serían enterramientos secundarios que no guardan relación anatómica, entonces puede ser un osario muy antiguo. Lo que tenemos es que juntar los elementos para descartarlo con todas las certezas, que todavía no las tenemos”.