La Policía incautó drogas, herramientas y detuvo a otro brasileño por el túnel en Ciudad Vieja cavado para robar un banco

La Policía trabaja este miércoles en el local comercial de la calle Colón, desde donde los delincuentes cavaron el túnel. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional allanó el martes un local ubicado en Colón 1433 esquina 25 de Mayo, en la Ciudad Vieja de Montevideo, y frustró el robo a un banco de la zona a través de un túnel .

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación consultadas por Subrayado, el objetivo era la casa central del Banco República (BROU), ubicada en Cerrito y Zabala, a una cuadra y media del local comercial allanado por la Policía.

En ese lugar detuvo a seis personas: cuatro que estaban en el local y otras dos que intentaron escapar por las alcantarillas y fueron reducidos por los efectivos.

A su vez, otras cuatro personas fueron detenidas en allanamientos en El Pinar, en Canelones.

Tras varios meses de investigación, que comenzaron en Neptunia (Canelones), los efectivos lograron determinar que en ese local comercial de la calle Colón se iba a comenzar a cavar el túnel para llegar a la red de saneamiento de Ciudad Vieja.

Allí se incautaron herramientas y otros elementos relevantes para la investigación, que están siendo periciados por estas horas.

Pero además, en Neptunia, donde todo comenzó, la Policía incautó poco más de un kilo de pasta base, documentación relevante y chalecos antibalas.

Entre la banda que intentaba asaltar el Banco República hay tres uruguayos, dos paraguayos y cinco brasileños.

Pese a que la información primaria indicó que eran nueve los detenidos en el local de la calle Colón, la Policía había detenido a una persona más que estaba indocumentada y que resultó ser un brasileño, por lo que son 10 los detenidos hasta el momento. Además, hay una persona que está requerida.

La investigación comenzó a mediados del año pasado, cuando el local de la calle Colón fue alquilado como supuesto depósito. Hasta ese momento el lugar estaba desocupado y en desuso. Entre junio y julio del año pasado la Policía recibió información de fuerzas de países de América del Sur sobre las intenciones que tenía esta banda vinculada al narcotráfico de asaltar el banco.

La Policía continúa trabajando en la zona con robots para determinar hasta dónde avanzó la excavación del túnel.