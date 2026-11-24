Se publicó el diario íntimo del papa Francisco, con anotaciones que abarcan más de tres décadas y revelan experiencias que hasta ahora había mantenido en privado, entre ellas, asegura que vio al demonio en tres oportunidades y cuenta las crisis espirituales que atravesó durante su pontificado.

Son 128 páginas que recorren la vida de Jorge Bergoglio desde diciembre de 1992 hasta agosto de 2024. Una agenda de tapas negras en la que fue dejando reflexiones, dudas y experiencias personales.

En una de las anotaciones más impactantes, fechada en enero de 2021, Francisco describe tres ocasiones en las que asegura haber visto físicamente al demonio. Las dos primeras ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires. Recordaba especialmente sus ojos: los describió como amenazantes y seductores. En una de esas experiencias, durante una misa, dijo que tenían un aspecto de fuego y que la Virgen lo había salvado cuando se aferró al rosario.

La tercera experiencia ocurrió después de su viaje a Chile, en enero de 2018. Fue cuando tomó conciencia de la gravedad de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. En sus escritos llegó a decir que había visto «la entrada del infierno» y expresó su vergüenza por el daño que el escándalo provocaba.

El diario también revela una profunda crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022. Le preocupaba la tentación del poder, sentirse omnipotente y terminar manejando a las personas a su voluntad.

La publicación fue impulsada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos. Francisco le había mostrado la agenda y le había confiado que otros decidirían qué hacer con esos escritos. Fernández consideró que debían conocerse para mostrar al Francisco más íntimo y la profundidad de su fe. La publicación contó con la autorización de León XIV.

El resultado es un retrato diferente del pontífice: sus dudas, sus miedos, sus contradicciones y sus luchas interiores.