Psiquiatra integrante del grupo científico anti Covid-19: "nos estamos yendo para la banquina"

¿Es que hay más información? ¿Es que no resultó tan grave como se esperaba a partir de las experiencias en otros continentes?

En declaraciones a Radio Sarandí, el psiquiatra Ricardo Bernardi lo analizó así: "¿Qué es lo que está detrás de la fatiga? ¿Negación de riesgo? ¿Cómo se percibe el riesgo y qué se está haciendo para enfrentarlo? Hay que investigarlo"

Bernardi es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que emite informes para que el gobierno tome decisiones respecto a medidas sanitarias para prevenir la expansión del coronavirus.

"Ahora bajó el miedo y bajó el cuidado", aseguró. "Estamos todos a la espera de la vacuna. Pero por unos meses dependemos de lo que se llaman medidas no farmacológicas, la vacuna ahora son las medidas que tomemos",

El médico psiquiatra dijo que Uruguay todavía no llegó la pandemia en sus crudos términos como ha ocurrido en otros países.

"Tiene que haber alerta, nos estamos yendo para la banquina. No estamos más en el medio de la carretera, estamos pegaditos a la banquina"

Bernardi sugirió que sería interesante crear un observatorio del comportamiento de los uruguayos en relación a la pandemia y al cuidado.

"Llevamos ocho meses con el cuento del pastor mentiroso", pero es porque "acá todavía no vino la pandemia como sí ocurrió en otros países". "Pensamos que no viene el lobo, pero no dice lo mismo un médico en España, por ejemplo", agregó.

Bernardi nació en 1942.

Fue medalla de oro a la mejor escolaridad de la generación 1969 y obtuvo el título de Especialista en Psiquiatría (Facultad de Medicina, UdelaR).

Es Máster en Psicoanálisis (Asociación Psicoanalítica del Uruguay, miembro de la International Psychoanalytic Association) y Doctor en Psicología (Universidad de Buenos Aires).

Ocupó el cargo de Profesor Grado 5 y Director del Departamento de Psicología Médica en la Facultad de Medicina (UdelaR) y Profesor Grado 5 en la Facultad de Psicología (UdelaR).

Participó como Profesor invitado de University College London. Inglaterra y de Universitat Ulm, Alemania