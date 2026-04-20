Psicólogo habló de las amenazas en liceos: "Una sensación de control sobre el mundo adulto" y "caldo de cultivo"

El psicólogo Roberto Balaguer dio una mirada sobre lo que está sucediendo en los liceos y UTU de varios departamentos con las amenazas de tiroteos que no cesan desde la semana pasada.

"Hay varios niveles. Uno es el más superficial, el nivel adolescente, el tratar de generar un impacto en el mundo adulto, de hackear el sistema, aprovechar el miedo para faltar a clases. Sentir cierta sensación de control sobre el mundo adulto y las instituciones, que además se profundiza con las redes, porque frente a una idea que aparece como algo seductor para el mundo adolescente, rápidamente termina viralizándose y generándose toda una movida en distintos lugares", explicó el psicólogo.

Luego se refirió a la temática sobre la cual los adolescentes están expresándose en esas falsas amenazas. "Estamos hablando ya de ideas que son fuertes, de fuerte impacto, y que empiezan a circular y eso definitivamente no está bueno, porque habla de los niveles de conflictividad, de violencia, de dificultades para una convivencia sana, para que las instituciones educativas sean un lugar de bienestar y no de malestar", indicó.

"Juntás esto con los fenómenos de bullying, de ciberbullying, acoso. Eso de alguna forma va gestando ese caldo de cultivo donde empiezan a aparecer estas ideas que por suerte no se plasman, pero que siempre hay que estar atentos porque se está hablando de cosas que realmente pueden ser de un fuerte impacto y no es deseable para nadie", consideró el psicólogo.

Además, se refirió a la institución educativa como "un lugar de convivencia, socialización" que si se convierte en un espacio en el que los adolescentes sufren, es "un factor que seguramente vaya a influir en este tipo de cosas".

"En esto hay enormes carencias a nivel de toda la educación, con los gabinetes psicopedagógicos, faltan colegas que puedan estar ahí, que puedan atender las situaciones no solo de forma individual, sino de forma grupal, institucional, de manera tal de bajar esos niveles de potencial violencia", indicó.