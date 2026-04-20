Detuvieron a dos delincuentes de 14 y 18 años que intentaron rapiñar a una mujer policía

Un adolescente de 14 años y un joven de 18 fueron detenidos luego de intentar robarle la moto a una mujer policía en Camino Maldonado y Lamas, en Flor de Maroñas.

La víctima circulaba de particular cuando fue sorprendida por los agresores. La amenazaron con una pistola de aire comprimido, la golpearon con un palo y la tiraron al suelo para sacarle el vehículo, se observa en una filmación a la que accedió Subrayado.

El episodio ocurrió a las 21:54 y fue visto por dos policías que pasaban por el lugar. Los efectivos iniciaron una persecución y lograron detener a los sospechosos en Mateo Cortés y Cochabamba.

Durante la intervención, uno de los policías hizo un disparo con su arma de reglamento luego de que uno de los jóvenes le apuntara con el arma de aire comprimido, según dijo. El implicado tiró el arma hacia el techo de una casa, pero fue incautada y será periciada.

El caso quedó en manos de Investigaciones de la zona operacional III y los detenidos serán puestos a disposición de la Justicia. No hubo personas lesionadas.