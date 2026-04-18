Ubican en Maldonado a dos adolescentes que hicieron pintadas en baños de liceos con amenazas de tiroteos

Una de las amenazas escritas en el baño de un liceo de Maldonado.

La Policía de Maldonado identificó y ubicó a dos adolescentes que habían realizado pintadas en baños de dos liceos con amenazas de presuntos tiroteos.

Según el informe de la Jefatura, al que accedió Subrayado, los menores dijeron que hicieron esas pintadas para que suspendan las clases y así evitar concurrir al liceo.

Las autoridades policiales aseguran que tras la investigación de lo ocurrido “no se constató la existencia de riesgos reales ni elementos que indiquen la concreción de tales amenazas”.

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“Como resultado de las actuaciones llevadas adelante, se logró identificar a dos menores de edad, pertenecientes a distintos centros de estudio, como responsables de la realización de dichos escritos, quienes manifestaron que su accionar tuvo como finalidad evitar la concurrencia a clases, sin dimensionar la gravedad de sus actos”, dice el informe de la Jefatura de Policía de Maldonado.

“Enterada la Fiscalía competente se dispuso la notificación a los responsables legales de los menores, así como la intervención correspondiente en el marco de la normativa vigente, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”, destaca el comunicado oficial.

“La Jefatura de Policía de Maldonado exhorta a la población, en particular a padres y responsables, a dialogar con niños y adolescentes sobre la responsabilidad de sus conductas y las consecuencias que este tipo de acciones puede generar, tanto a nivel institucional como social”, agrega el texto.

“Se continúan las averiguaciones en relación a cada uno de los centros de estudio involucrados, abordándose cada situación en forma individual y detallada”, concluye la Policía local.

El ministro de Educación José Carlos Mahía se refirió a las amenazas escitas por adolescentes en los liceos: