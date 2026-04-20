"Lo que quiero es estar más presente con mis hijos", dijo Moisés durante la audiencia para pedir su arresto domiciliario

Este lunes desde la hora 15:30 horas se llevó a cabo la audiencia judicial en la que los abogados de Moisés Martínez pidieron que se le otorgue arresto domiciliario mientras se tramita la apelación del fallo de condena en primera instancia, donde al joven se le impuso una pena de 12 años por matar a su padre tras años de abusos sexuales a sus hermanas.

Durante la audiencia, y tras los alegatos de la defensa y de la fiscal del caso, Sabrina Flores, el joven pidió la palabra.

"Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente", sostuvo Moisés.

"La realidad del proceso es que requiere que Moisés esté preso", aseguró la fiscal Flores este lunes.