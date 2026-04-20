Justicia sustituyó prisión preventiva por arresto domiciliario para Moisés, mientras aguarda apelación

La jueza María Noel Odriozola concedió el arresto domiciliario para Moisés Martínez, con "doble sistema de dispositivo electrónico" mientras aguarda que la condena en su contra quede firme.

La Fiscalía apelará la medida para que Moisés vuelva a prisión preventiva. "Entendemos que el único medio procesal por el riesgo de peligro de fuga es la prisión preventiva", aseguró la fiscal del caso.

"Este caso generó un juicio paralelo en la sociedad, es legítimo y puede llegar a ser útil, pero no es el proceso que nosotros tenemos, esto no debe condicionar a la Justicia de ninguna manera, porque estamos en un estado de Derecho, quien debe fallar conforme a Derecho y con las pruebas que surgen en el proceso", sostuvo la jueza del caso, que reiteró su resolución respecto a la audiencia anterior, de que no se encontró elementos para aplicar el artículo que exime de la pena, como había solicitado la defensa anterior de Moisés.

Para la jueza, a Moisés "le sigue rigiendo el estado de inocencia" hasta que la sentencia quede firme.

La magistrada consideró que en este caso el riesgo procesal que está previsto es el de fuga, por lo que dispuso que el arresto domiciliario sea con "doble sistema de dispositivo electrónico".

Odriozola explicó que el doble sistema consiste de "tracker y baliza, y combina la tecnología de tobillera, es el trasmisor, y la baliza es la unidad domiciliaria. La unidad domiciliaria recibe la señal de la tobillera por radiofrecuencia, y la transmite al centro de monitoreo, y si hay un incumplimiento, el centro de monitoreo lo comunica".

Moisés solicitó hablar durante la audiencia de este lunes y dijo: "Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente".