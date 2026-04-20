Yamandú Orsi se reunió con su Consejo de Ministros: anunciaron subsidio de hasta $10.000 para personas de bajos recursos

El presidente Yamandú Orsi se reunió este lunes con su Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. Entre los puntos estuvo el lanzamiento del Sistema Nacional de Turismo Social.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, vocero del Consejo, dijo que sobre la mesa estuvieron las inversiones por el entorno de 1.000 millones de dólares, entre las que mencionó Tigo, la venta del Enjoy de Punta del Este, el parque solar de Cerro Largo y el parque fotovoltaico de UTE. Además, mencionó sobre 2.000 millones de dólares de inversiones en obra pública, para las que hay 77 contratos en ejecución, nueve licitaciones publicadas y se habló sobre el transporte, en lo que se informó que hay "tres locomotoras nuevas".

También se anunció que este jueves comienza el programa Más Barrio, con "despliegue territorial" por Cerro Norte.

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El ministro hizo énfasis en el lanzamiento del Sistema Nacional de Turismo Social, que Menoni destacó por "innovación" y "visión sistémica", con "introducción de tecnología digital".

Quienes "tengan ingresos menores a 3 BPC van a recibir un 100%, aquellos que estén entre 3 y 6 BPC un 40% y entre 6 y 10 BPC un 20%" en "una estadía de dos noches, más transporte, más gastronomía, más experiencia", que "en esta instancia" se evalúa en 10 mil pesos, detalló el jerarca.

Cada usuario (que deberá darse el alta en una plataforma digital) tendrá una cuenta corriente que les permitirá acceder a ese subsidio de 10 mil pesos.

"Si no alcanza el subsidio, se habilita otra forma de pago como el uso de tarjetas de débito y crédito en esta primera instancia y más adelante se va a habilitar el uso o el débito de las liquidaciones de sueldos como de jubilación", agregó Menoni.

El programa comenzará con "50 uruguayas y uruguayos del Programa Uruguay Crece Contigo, y 100 jubilados que ganen menos de 3 BPS".

"Personas que no han sido tenidas en cuenta como sujetos con derecho a turismo y nosotros creemos, y está consagrado también en la ley el turismo como derecho humano", señaló el jerarca.