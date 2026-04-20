Mujer de 70 años bajó de un ómnibus, trastabilló hacia la calle y fue atropellada: murió en una ambulancia

Este fue el segundo accidente del día en que murió una mujer de 70 años en Montevideo.

Una mujer de 70 años murió en el mediodía de este lunes luego de ser atropellada por un ómnibus en Avenida Larrañaga esquina Joanicó, en La Blanqueada.

De acuerdo con la información primaria que recabó la Policía, la víctima viajaba en ese mismo ómnibus —línea 2 de Coetc—. Al bajar en la parada, trastabilló, cayó hacia la avenida y fue arrollada por las ruedas traseras.

El chofer no pudo advertir lo ocurrido. La víctima fue asistida en una ambulancia y trasladada, pero murió antes de llegar a un centro médico, supo Subrayado.

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En la escena trabajó personal de URPM II y la Policía Científica. No hubo más lesionados. Ahora la Fiscalía deberá determinar eventuales responsabilidades.

Fue la segunda víctima

Horas antes en Sayago, sobre Avenida Batlle y Ordóñez, otra mujer de 70 años murió al ser atropellada por un repartidor en moto que hacía wheelie. Así se observa en cámaras de videovigilancia del lugar.

Ese accidente fue en el cruce con la calle Adolfo Bécquer. La mujer había salido de su domicilio a tirar la basura y fue chocada cuando cruzaba la avenida.

“Esto puede pasar todo el tiempo. Los deliveries están todo el tiempo haciendo wheelie. Son una máquina de hacer imprudencias: pasan en rojo, pasan por las veredas. No respetan absolutamente nada”, reclamó su hijo Christian Vidal.