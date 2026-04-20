"Diálogo Social" terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT

El gobierno dio por terminada la etapa de reuniones del “Diálogo Social” con un acuerdo mayoritariamente para volver a la edad de retiro a los 60 años y para quitar a las AFAP la administración de la cuentas personales, y dejarles exclusivamente para manejo de portafolios de inversión, dijeron a Subrayado participantes de ese ámbito.

El PIT-CNT y la gremial de jubilados ONAJPU dan su aval a esa fórmula y consideran que es un paso hacia su objetivo de eliminar las AFAP, pero aclararán en el documento que luego de esta etapa insistirán en reclamar “una seguridad social solidaria y sin lucro”.

La central sindical reunió este fin de semana a su Mesa Representativa Nacional, para aprobar las negociaciones que los delegados del PIT-CNT mantuvieron con el Poder Ejecutivo por fuera del Diálogo Nacional, para acercar posiciones y llegar a un texto de consenso, previo al acto del 1° de Mayo.

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El acuerdo comprende aumento sustancial de partidas de asistencia para matrimonios con hijos, por tarjeta social y asignaciones familiares, y quita las condicionalidades, como obligación de ir a escuela o similares.

La edad de retiro, formalmente, se dejará en los 65 años pero se habilitará un régimen de “causal de retiro anticipada” a los 60 años, que será con menor pasividad para la generalidad de casos, pero que para los bajos ingresos asegurará, a los 60 años, la misma jubilación contemplada en la ley anterior.

Delegados de gobierno aseguraron a Subrayado que está cerrado el acuerdo con el PIT-CNT pero que no está claro cuál será la actitud de los delegados de cámaras empresariales. La última reunión del “Diálogo Social” fue el viernes 17, y se fijó este lunes 20 para última sesión, que no se hizo.

Pero con el acuerdo entre gobierno y sindicatos ya cerrado, y sin consenso con las cámaras empresariales, levantaron las reuniones para terminar de redactar el documento final que se pretende presentar antes del acto del PIT-CNT del 1° de mayo.