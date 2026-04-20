Una mujer de 70 años murió atropellada por un repartidor que hacía wheelie y fugó en Sayago

Una mujer de 70 años murió atropellada por un motociclista en la mañana de este lunes en Bulevar Batlle y Ordóñez esquina Adolfo Bécquer, en Sayago.

Su hijo, Christian Vidal, dijo que fue un repartidor que hacía wheelie, relato que coincide con lo observado en cámaras de videovigilancia, supo Subrayado. El hombre fugó y está siendo buscado por la Policía.

A la víctima los médicos intentaron reanimarla, sin éxito. Había salido a tirar la basura, cruzaba ex Propios cuando fue impactada, agregó Vidal.

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Vidal dijo: “Mi madre salió a sacar la basura, la atropella una moto haciendo wheelie. Ella fallece en el acto, intentaron reanimarla pero no se pudo. La persona se da a la fuga. Esto puede pasar todo el tiempo. Los deliveries están todo el tiempo haciendo wheelie. Son una máquina de hacer imprudencias: pasan en rojo, pasan por las veredas. No respetan absolutamente nada”.

Agregó: “No puede pasar que hoy se me lleven a mi madre por imprudentes. No sé por qué no se dedican solamente a trabajar en vez de estar peligrando el tránsito, peligrando a los demás. Hoy se va mi vieja. Deja una familia destrozada, se da a la fuga”.

“Por suerte capaz que hay cámaras que podemos llegar a ver qué pasó pero eso no nos va a devolver a mi madre. Quiero que se investigue a fondo esto, se busque al responsable y que pague por lo que hizo. Que se haga justicia. Esto no puede pasar de vuelta”, añadió.

“Que haya estado haciendo wheelie me rompe el alma. Me mata que estemos así como sociedad, de que a nadie le importe nada. Se anda de cualquier forma en la calle”, lamentó Vidal.