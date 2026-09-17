Proyecto de transporte: prevén construir siete ejes que unan Montevideo, San José y Canelones en 15 años

El Ministerio de Transporte Metropolitano (MTOP) difundió el primer informe sobre el proyecto para la red troncal del área metropolitana y los fundamentos por los cuales las autoridades se inclinaron por el BRT más que por el tranvía.

En el texto, se indica que la evidencia técnica considera "al BRT como la alternativa más adecuada para los corredores troncales" en esta etapa por su desempeño operacional, capacidad, desempeño energético y ambiental y costos.

"El desempeño de un sistema de transporte depende del diseño operativo y la infraestructura, no del tipo de vehículo; un BRT bien diseñado puede alcanzar prestaciones comparables a las de un sistema ferroviario en los atributos centrales del servicio, para los niveles de demanda existentes en el AM", afirma el texto.

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"La ventaja de costo del BRT no debe leerse como ahorro fiscal, sino como la condición habilitante para que la transformación alcance la escala de una verdadera red estructurante, y no quede limitada a un enclave aislado de una o dos líneas sobre un sector determinado del AM", agrega.

El informe también aclara que la implementación de estos troncales se hará de manera progresiva. La primera etapa contempla los ejes "8 de Octubre - Cno. Maldonado y Av. Italia – Av. Giannattasio, convergiendo ambos troncales en la Av. 18 de Julio".

Para la elaboración de la red troncal se tomarán como base los que ya hay actualmente en el área metropolitana, con una nueva organización.

"Se estima que esta red debe incorporar en un plazo de 15 años al menos 5 ejes radiales y 2 ejes transversales que conecten a los tres departamentos del AM y tiene como primera etapa planteada la intervención en los corredores mencionados, que son el primer y tercer corredor en términos de la cantidad de pasajeros transportados. Estos corredores convergen en la zona de Tres Cruces (principal nodo circulatorio del AM) para luego ingresar al área central de la ciudad", indica el texto.

"El esquema operativo planteado implica pasar de una red atomizada de líneas punto a punto a una red tronco-alimentada, donde en los corredores principales se generan soluciones de alta capacidad, confiabilidad, frecuencia, previsibilidad y velocidad, las cuales se complementan con conexiones donde los pasajeros completan sus viajes, junto a una red densa de líneas transversales que maximizan las opciones de conectividad y acceso a oportunidades (laborales, de salud, educación y esparcimiento) para todas las personas del AM", añade.

Respecto a la velocidad de circulación previsto para el futuro del sistema de transporte, alcanzará los 25 km /h, en comparación a los 16 km/h actuales.

"La evidencia internacional relevada (tranvías de Toronto, Alicante, Medellín y Valencia; BRT de Nantes, Brisbane, Quito y Ciudad de México) muestra que la velocidad, frecuencia y previsibilidad de un sistema dependen de su diseño operativo (prioridad de circulación, embarque por múltiples puertas, distancia entre paradas) y no de la tecnología utilizada o el tipo de vehículo: existen tranvías lentos (15 km/h) y BRT rápidos (más de 25 km/h), y viceversa", explica.