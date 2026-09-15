La Intendencia de Montevideo resolvió dejar en suspenso el análisis del proyecto de urbanización en los bañados de Carrasco

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció en conferencia de prensa que resolvió dejar en suspenso el análisis que había encomendado a la Junta Departamental sobre el proyecto de urbanización en los bañados de Carrasco.

El anuncio del intendente se hizo en la sede del Frente Amplio, tras una reunión con dirigentes de varios sectores donde se discutieron las diferencias políticas internas que existen sobre el proyecto planteado por privados para una zona rural con importante diversidad de fauna, y que fue declarado recientemente como área protegida por el Ministerio de Ambiente.

El proyecto, que requiere recategorizar los suelos para que se puedan urbanizar y construir hasta 3.000 viviendas de distinto tipo, generó fuertes diferencias entre sectores del FA: por un lado el Partido Comunista y el Partido Socialista en contra, y por otro el MPP y Seregnistas (el sector de Bergara) a favor de la iniciativa privada.

Tras varias semanas de fuerte discusión interna, la Intendencia de Montevideo acordó con el Frente Amplio dejar en suspenso el análisis de la posible recategorización de los suelos, extremo que se había planteado ya a la Junta Departamental.

Así lo anunció el lunes de noche en conferencia de prensa el intendente Mario Bergara tras la reunión en el Frente Amplio: “Estaríamos entonces planteando a la Junta Departamental que deje en suspenso en análisis de la propuesta que habíamos hecho con respecto a la zona de los bañados de Carrasco”, y agregó: “La Intendencia se va a abocar a analizar la consecuencia del decreto del Ministerio de Ambiente y el decreto del Ministerio de Vivienda, y vamos a llevar adelante el Plan Parcial en toda la amplia zona aledaña a los bañados”.

El Plan Parcial es un estudio de toda el área que puede llevar hasta un año. De allí se desprendería si esa zona de Montevideo, con consideraciones ambientales especiales, puede ser recategorizada para la construcción de viviendas y chacras.

Bergara aludió a las diferencias políticas en el Frente Amplio, y en conferencia de prensa dijo que la decisión de suspender el análisis en la Junta Departamental: “Es fundamental para hacer las cosas promoviendo más participación, pero también canalizando el debate y la discusión de muchos temas que se entrelazan en esta temática, temas ambientales, temas urbanísticos, temas económicos y de inversiones, temas de impacto social, son todas cosas que se entrelazan y que generan una trama intrincada para la discusión, y nosotros como frenteamplistas, ahí sí, políticamente, necesitábamos encauzar para tener claro que tenemos que ser capaces, y vamos a ser capaces de llegar a puntos de acuerdo que nos permitan avanzar con fraternidad y avanzar con más objetividad toda la discusión sobre este tema”.

Foto: vista aérea y mapa de los bañados de Carrasco (captura de pantalla de video publicado en el portal del Municipio F).