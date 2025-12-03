Proyecto de ley sobre despidos: para el oficialismo "puede ser muy positivo", la oposición y empresarios lo critican

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se impulsa un proyecto para que las empresas anuncien previamente a la cartera cuando vayan a cerrar o hacer despidos masivos a sus empleados. Será presentado en el Parlamento.

El ministro Juan Castillo confirmó la iniciativa, expresando que este año se vieron casos como el de Yazaki que dejó, de un momento a otro, 1200 trabajadores sin empleo.

El jerarca manifestó preocupación por algunos casos donde las empresas comunican los despidos por redes sociales o videos.

El objetivo central, explicó el jerarca, es “contar con un plazo que permita a las autoridades y a los sindicatos explorar alternativas antes de que las decisiones empresariales se concreten”.

El proyecto se basará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigen notificación previa. Subrayó que “la anticipación es clave”, ya que una comunicación formal permite al gobierno actuar como “mediador, facilitar el diálogo o procurar nuevos inversores, algo que cuesta muchísimo tiempo más que el propio cierre”.

Desde el gobierno se intentará tener la información para comunicar a las partes y establecer reuniones. Se asegura que si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen una alternativa, el ministerio podría llegar a mediar.

Según expresó el ministro Castillo, se buscará que dicha normativa “sea también una reglamentación o una ley”, y adelantó que en la próxima semana se presentará un avance del texto ante la comisión de asuntos laborales de la Cámara de Senadores.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta manifestó que es positiva la propuesta y que es una garantía más para los trabajadores.

"Esto no limita el derecho de nadie. Ni de las empresas. Pero el aviso previo puede ser muy positivo para las empresas, porque pueden lograr a través de los ministerios de carácter productivo -Ganadería, Industria, etc.- posibilidades de encontrar salidas que eviten el cierre y además transitar por un proceso que puede ser confidencial inclusive", sostuvo Brenta.

Graciela Bianchi criticó al ministro Castillo por el proyecto y aseguró que las empresas tienen derecho a cerrar, siempre y cuando se hagan cargo de todas las obligaciones.

"Él piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología, y nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal, donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos", dijo la senadora blanca.

Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, también criticó la propuesta y dijo que no se tendrían que haber enterado por la prensa.

"Entendemos al Ministerio que han habido casos extraordinarios este año, como fue la japonesa Yazaki y la multinacional americana OKG, pero han sido motivos de cierre. También se quiere incluir en este artículo de ley cosas relacionadas a los despidos que ya hay legislación en el país que protege al empleado. Pero también hay que darle libertades al empleador. Si vos querés atraer inversiones, poner este tipo de leyes es una condición de salida y genera incertidumbres a los posibles inversores", explicó Loureiro.