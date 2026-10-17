Proyecto sobre jubilación anticipada es para "la gente que no tiene posibilidad de llegar a los 65", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi destacó este viernes la iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley al Parlamento para habilitar la jubilación a partir de los 60 años, con 30 años de aportes a la seguridad social.

"Es un compromiso que hicimos en campaña electoral, una y otra vez, y, como corresponde, uno tiene que cumplir. La gente votó y hoy vamos a cumplir", dijo anoche el mandatario en Colonia del Sacramento, donde participó de la reapertura del Frontón Real de San Carlos.

El proyecto del gobierno está destinado "a la gente que no tiene posibilidad de llegar a los 65" años para jubilarse, afirmó.

"Los explicamos aquí en Colonia en el cierre de campaña, pero también en el debate parlamentario. Siempre dijimos que era bueno encontrar una oportunidad para aquellos que no podían llegar a los 65 (años) en las condiciones óptimas como para jubilarse", indicó.

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