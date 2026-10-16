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KILÓMETRO 40

Un camión embistió a un peatón en ruta Interbalnearia, quien murió en el lugar; la senda a Montevideo está obstruida

El siniestro ocurrió sobre las 18:40 horas en el departamento de Canelones. Las autoridades investigan las causas del hecho.

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Un peatón fue embestido por un camión en la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Marindia, en Canelones.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 18:40 de este viernes, en el kilómetro 40.

El peatón pretendía cruzar la ruta cuando un camión que circulaba por esta lo chocó y la víctima murió en el lugar.

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Choque frontal entre un auto y un camión dejó una persona lesionada en el departamento de Treinta y Tres

La franja de la ruta hacia Montevideo permanece obstruida.

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