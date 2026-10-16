Un camión embistió a un peatón en ruta Interbalnearia, quien murió en el lugar; la senda a Montevideo está obstruida

Un peatón fue embestido por un camión en la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Marindia, en Canelones.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 18:40 de este viernes, en el kilómetro 40.

El peatón pretendía cruzar la ruta cuando un camión que circulaba por esta lo chocó y la víctima murió en el lugar.

La franja de la ruta hacia Montevideo permanece obstruida.

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