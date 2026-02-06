RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ FISCALÍA

Prorrogan medidas cautelares de Charles Carrera; debe seguir con cierre de frontera y fijación de domicilio hasta junio

El exsenador es investigado por irregularidades cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.

Charles Carrera el 30 de setiembre de 2025, en audiencia. Foto: Foco UY

La Justicia prorrogó hasta el 10 de junio las medidas cautelares que cumple el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

La formalización fue el 11 de junio de 2025, por delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. Luego, un Tribunal de Apelaciones revocó el de falsificación ideológica y mantuvo los otros dos.

La fiscal del caso, Sandra Fleitas, solicitó en dos ocasiones que Charles Carrera cumpliera prisión domiciliaria y uso de tobillera, pero la Justicia resolvió que cumpliera las medidas cautelares de cierre de frontera y fijación de domicilio, lo que fue confirmado también por Apelaciones en una primera instancia y en la segunda, que se dio el 3 de febrero.

Carrera fue director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Los delitos que se le imputan tienen que ver con el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

