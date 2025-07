Proponen integrar materia de Secundaria sobre seguridad vial, que permita exonerar teórico en prueba de conducir

"Existen en secundaria materias taller, que se tienen que aprobar, y el objetivo es que se incluya en uno de esos talleres las normas de tránsito y seguridad vial. El ideal no solo es incluirlo en la educación formal, curricular, sino que también si logramos acordar esto con Secundaria, hablar con el congreso de intendentes a los efectos de que se le permita a la persona que aprueba la materia -porque la va a tener que aprobar como cualquier materia curricular- esté exonerada del teórico cuando cumpla la edad de sacar el permiso de conducir", explicó Marcelo Metediera, presidente de la Unasev, sobre la propuesta.

El presidente de Unasev considera un problema grave el uso de celulares al momento de conducir.

"En el permiso por puntos es una de las infracciones que más punto saca, va a sacar seis puntos, porque se está dando permanentemente despistes de vehículos, vehículos que no interactúan con otro vehículo, que no tienen un desperfecto mecánico, que no interactúan con un peatón, sin embargo despista y la persona fallece y cuando se hace la prueba de alcohol, tiene cero alcohol en sangre. Por lo tanto, claramente el componente de distracción es un elemento fundamental y el celular, estamos convencidos, es lo que afecta", consideró Metediera.

Dentro de los siniestros fatales que ocurrieron en Uruguay en junio, el 25 por ciento fue por despistes. El 60% fue por colisión con otros vehículos. "Un número altísimo", afirmó.