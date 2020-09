Propietaros de bares le reclaman a la IM más control de fiestas clandestinas

El asesor de Cambadu Daniel Fernández sostuvo que "la rigidez tan grande del muicipio en los boliches establecidos ha explotado por boliches clandestinos" y aseguró que "nadie controla nada y que hay libertad de alcohol de dudosa procedencia".

"Los comerciantes envían las denuncias a Cambadu y nosotros los derivamos" pero no atienden el teléfono, aseguró Fernández. El asesor manifestó que también la Intendencia sanciona eventos "que no son para sancionar y aplica multas que no debieran".

Fernández manifestó que el control de las fiestas clandestinas le corresponde tanto a la Intendencia como al Ministerio del Interior, y remarcó que "son prohibidas, que no están permitidas y que los locales no están habilitados" ya que las exigencias para tener un boliche bailable "son cuantiosisimas".

Consultado sobre esto, el intendente de Montevideo Christian Di Candia aseguró que cada vez que se detecta una fiesta clandestina el municipio da cuenta a la policía y deriva la denuncia correspondiente.