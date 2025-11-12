RECIBÍ EL NEWSLETTER
Prohibido estacionar: los puntos y horarios marcados por la IMM en los que comenzó a poner multas

Esta es una de las medidas del conjunto que presentó la Intendencia de Montevideo en setiembre y que se están implementando paulatinamente.

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a multar por el estacionamiento en determinados puntos de la ciudad, en determinados horarios, con el objetivo de regular el tránsito en las horas de mayor demanda y mejorar "la fluidez y seguridad en las zonas de mayor circulación de la ciudad", señaló la comuna en su web.

La medida forma parte de un conjunto de acciones que presentó la comuna en setiembre, que incluye también el control del uso eficiente del carril solo bus o la implementación de radares en nuevos puntos.

“Son medidas que van en la dirección correcta y que procuran alcanzar los objetivos de una mayor agilidad en el tránsito, de reducir la siniestralidad, brindar mayor prioridad al transporte colectivo, y fortalecer la fiscalización, porque a veces las normas están, pero el control es débil y, por lo tanto, no se consigue el impacto que uno aspira”, señaló en ese momento el intendente Mario Bergara.

Hay dos franjas horarias con prohibición de estacionar: de 7:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 20:00, y están demarcados por cartelería que lo indica.

De 7:00 a 14:00 h: Av. Joaquín Suárez entre Av. Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda (acera oeste); Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste); Monte Caseros entre Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco (acera norte); Bv. España entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz (acera noroeste, salvo tramos con prohibiciones más amplias vigentes).

De 14:00 a 20:00 h: Rambla Armenia entre Av. República Federal de Alemania y Tomás Basáñez (acera sur), Bv. Artigas entre Av. Ponce y Francisco Canaro (acera este), Monte Caseros entre Estero Bellaco y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (acera sur), Av. Gral. Flores entre Av. Luis A. de Herrera y Coronel Juan J. Quesada (acera este), Bv. José Batlle y Ordóñez entre Av. José Pedro Varela y Av. Gral. Flores (acera noreste), Av. Joaquín Suárez entre Evaristo Ciganda y Av. Millán (acera este), Av. Luis Ponce entre Charrúa e Isabelino Bosch (acera este), Bv. España entre Acevedo Díaz y Rambla (acera sur), Daniel Muñoz entre Juan Paullier y Cufré (acera norte), Miguelete entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera norte), Hocquart entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera sur), Larravide entre Av. 8 de Octubre y Joanicó (acera este), Av. Brasil entre Juan Benito Blanco y la Rambla (acera oeste).

"Adicionalmente, se ajustarán en forma paulatina los horarios de zonas de carga y descarga, para adecuarlas a la dinámica comercial y residencial de la zona. Esta medida se aplicará inicialmente en zonas de alta actividad comercial y demanda de estacionamiento: Centro, Cordón, Paso Molino, Pocitos, Unión", señaló la Intendencia en su comunicación.

