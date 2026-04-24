La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) resolvió la veda de almejas, mejillones y berberechos en Rocha, por la presencia de toxinas lipofílicas.
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Prohíben extracción y comercialización de almejas, mejillones y berberechos por presencia de toxinas
La veda de estos moluscos rige hasta nuevo aviso, por decisión de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, debido al riesgo en la salud humana.
La veda significa que no se puede extraer, comercializar ni transportar estos moluscos bivalvos.
Los moluscos con presencia de esta toxina tiene riesgos para la salud humana.
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La veda esta vigente desde este viernes hasta nuevo aviso y no alcanza a otros productos como el pescado, los calamares y camarones.
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