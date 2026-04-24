Orsi convocó al Consejo de Ministros para el martes en Torre Ejecutiva por el Diálogo Social

El presidente Yamandú Orsi convocó al Consejo de Ministros para el martes 28 de abril en Torre Ejecutiva por el Diálogo Social tras dar por terminada la etapa de reuniones y ante la presentación oficial del documento final.

"Veremos cuando nos hagan la presentación del diálogo (social); yo todavía no lo leí", afirmó Orsi tras ser consultado el jueves sobre el futuro de las AFAP. "Ahí se está hablando mucho pero creo que hay cosas que no son exactas, pero hasta que yo no lo lea. Sé que está generando alguna inquietud", dijo en Tacuarembó.

"El diálogo quiere decir: 'revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas'; en las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Las que se puedan corregir, yo creo que hay que estar abiertos a corregir", aseguró.

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El gobierno dio por terminada la etapa de reuniones del Diálogo Social con un acuerdo mayoritariamente para volver a la edad de retiro a los 60 años y para quitar a las AFAP la administración de la cuentas personales y dejarles exclusivamente para manejo de portafolios de inversión, dijeron a Subrayado participantes de ese ámbito.

El PIT-CNT y la gremial de jubilados ONAJPU dan su aval a esa fórmula y consideran que es un paso hacia su objetivo de eliminar las AFAP, pero aclararán en el documento que luego de esta etapa insistirán en reclamar "una seguridad social solidaria y sin lucro".

La central sindical reunió el fin de semana a su Mesa Representativa Nacional para aprobar las negociaciones que los delegados del PIT-CNT mantuvieron con el Poder Ejecutivo por fuera del Diálogo Nacional, para acercar posiciones y llegar a un texto de consenso, previo al acto del 1° de Mayo.

El acuerdo comprende aumento sustancial de partidas de asistencia para matrimonios con hijos, por tarjeta social y asignaciones familiares, y quita las condicionalidades, como obligación de ir a escuela o similares.

La edad de retiro, formalmente, se dejará en los 65 años pero se habilitará un régimen de "causal de retiro anticipada" a los 60 años, que será con menor pasividad para la generalidad de casos, pero que para los bajos ingresos asegurará, a los 60 años, la misma jubilación contemplada en la ley anterior.

Delegados de gobierno aseguraron a Subrayado que está cerrado el acuerdo con el PIT-CNT pero que no está claro cuál será la actitud de los delegados de cámaras empresariales. La última reunión del Diálogo Social fue el viernes 17, y se fijó para el lunes 20 una sesión final que no se realizó.

Pero con el acuerdo entre gobierno y sindicatos ya cerrado, y sin consenso con las cámaras empresariales, levantaron las reuniones para terminar de redactar el documento final que se pretende presentar antes del acto del PIT-CNT del 1° de mayo.