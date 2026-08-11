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DATOS DEL INE

Producción industrial sube casi 3% en el primer semestre, pero cae el empleo

En junio el aumento interanual fue de 5,4%, principalmente por PepsiCo. El empleo cae 3%, informó el Instituto Nacional de Estadística.

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La producción industrial en junio se ubicó 5,4% por encima de la registrada en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Buena parte de la suba interanual en junio se debe a la mayor producción en la planta de concentrados de bebida de PepsiCo, en Zona Franca de Colonia. También tuvo incidencia positiva relevante la producción de celulosa. Contrariamente, hubo importantes caídas interanuales en la industria automotriz, industria farmacéutica y en la industria de bebidas.

En el acumulado del primer semestre, la producción en la planta de PepsiCo subió más de 10%, mientras que la producción de celulosa subió 5%. También hubo subas importantes en las industrias pesqueras y avícolas (24 y 8%), y también en bebida y farmacéutica (8 y 7%). Contrariamente, la producción de la industria automotriz cayó 24% en el semestre. La industria frigorífica también cae casi 15%, por la menor faena.

El empleo industrial cayó 3% interanual en junio y cerró el primer semestre con una baja de casi 2% respecto a igual período de 2025.

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