Ejecutivo anunció creación de data center de inteligencia artificial en Canelones con inversión de USD 70 millones

El Poder Ejecutivo anunció este martes la creación de un data center de inteligencia artificial en el departamento de Canelones con una inversión de 70 millones de dólares.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó la importancia de la inversión para el país, y mencionó que la probable ubicación del edificio será en la intersección de las rutas 5 y 48, próximo a la ciudad de Las Piedras, en Canelones.

Con respecto a la zona elegida, Sánchez indicó que tiene buena conectividad, así como acceso al cable submarino y a las redes de energía eléctrica, que permitirán darle sustentabilidad al proyecto.

Está previsto que las obras comiencen en el primer trimestre de 2027 y finalicen en 2028 o 2029. El data center generará 250 trabajos en forma directa, más los trabajos indirectos que puedan crearse.

"Con esto, el compromiso del Uruguay en una agenda digital, en trabajar para darle los mejores servicios a los uruguayos y, por sobre todas las cosas, poner a nuestra empresa pública Antel al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial. (Eso) nos va a permitir, por supuesto, seguir desarrollando otras modalidades de negocio para nuestra empresa y oportunidades para el desarrollo digital del país", valoró.