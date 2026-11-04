Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros este martes de noche en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo. El homicidio ocurrió sobre las 23:30, frente a la casa de su madre, en la esquina de Acuario y Pasaje del Zodiaco.
Lo persiguieron en moto y lo mataron a tiros frente a la casa de su madre en Punta de Rieles
La víctima tenía 30 años. Antes de que lo atacaran, golpeó la puerta de la casa de su madre y le dijo que lo estaban siguiendo. Los homicidas dispararon al menos 10 veces.
La madre de la víctima declaró a la Policía que, momentos antes, su hijo había golpeado la puerta y le había dicho que lo estaban siguiendo. Instantes después llegaron los dos hombres en moto y comenzaron a dispararle. Efectuaron al menos 10 disparos.
El hombre intentó escapar, pero cayó herido en la calle y murió en el lugar.
Un policía abatió a uno de dos delincuentes que le rapiñaron la moto en Malvín Norte
El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos quedó a cargo de la investigación. Los efectivos relevaron las cámaras de videovigilancia y tomaron declaraciones a la madre de la víctima y a otra persona que presenció el crimen.
En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena e incautó una decena de casquillos.
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