Lo persiguieron en moto y lo mataron a tiros frente a la casa de su madre en Punta de Rieles

Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros este martes de noche en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo. El homicidio ocurrió sobre las 23:30, frente a la casa de su madre, en la esquina de Acuario y Pasaje del Zodiaco.

La madre de la víctima declaró a la Policía que, momentos antes, su hijo había golpeado la puerta y le había dicho que lo estaban siguiendo. Instantes después llegaron los dos hombres en moto y comenzaron a dispararle. Efectuaron al menos 10 disparos.

El hombre intentó escapar, pero cayó herido en la calle y murió en el lugar.

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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos quedó a cargo de la investigación. Los efectivos relevaron las cámaras de videovigilancia y tomaron declaraciones a la madre de la víctima y a otra persona que presenció el crimen.

En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena e incautó una decena de casquillos.