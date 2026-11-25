Un hombre fue condenado y otro imputado por reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil, con imágenes de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente o en poses lascivas.

El condenado deberá cumplir una pena de 18 meses de prisión efectiva y queda inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados que tengan relación con niños niñas y adolescentes.

El imputado cumplirá una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 25 de marzo de 2027, mientras continúa la investigación.

Las detenciones se realizaron en 8 allanamientos en el marco de la coordinación internacional "Aliados por la Infancia VII", que busca combatir la producción, posesión y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil en entornos digitales.