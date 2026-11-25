Un hombre fue condenado y otro imputado por reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil, con imágenes de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente o en poses lascivas.
Un condenado y un imputado por reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil
El condenado deberá cumplir 18 meses de prisión efectiva, además de quedar inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados que tengan relación con niños niñas y adolescentes. El imputado cumplirá preventiva por 120 días.
El condenado deberá cumplir una pena de 18 meses de prisión efectiva y queda inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados que tengan relación con niños niñas y adolescentes.
El imputado cumplirá una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 25 de marzo de 2027, mientras continúa la investigación.
Condenado el hombre que estaba requerido y se tiró desde la ventana de un hotel para escapar de la Policía
Las detenciones se realizaron en 8 allanamientos en el marco de la coordinación internacional "Aliados por la Infancia VII", que busca combatir la producción, posesión y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil en entornos digitales.
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