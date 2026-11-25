Fuentes de ASSE confirmaron a Subrayado que la médica estará en funciones hasta el 20 de diciembre y que el equipo trabaja para designar a otra persona en su lugar.

Martínez empezó su gestión como subdirectora del hospital pediátrico, pero asumió la dirección en el mes de diciembre cuando renunció Virginia Longo.

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La renuncia de la médica se suma a las de dos neurocirujanos, en agosto de este año.

Estos profesionales se encargaban de cubrir las guardias del servicio en el centro hospitalario de referencia nacional para la atención de niños y adolescentes.

Confirmada las renuncias, el directorio del Pereira Rossell nombró a cuatro nuevas profesionales, todas mujeres, que se encargarán del servicio de neurocirugía pediátrica y de las guardias, aseguraron a Subrayado fuentes oficiales.