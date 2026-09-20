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CONDENADO

Mató a un hombre en el barrio Municipal y luego cometió dos rapiñas: fue a prisión por 11 años

La tipificación es como autor responsable de un delito de homicidios, dos delitos de rapiña especialmente agravado y un delito de disparos de arma de fuego.

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Mató a balazos a un hombre que iba circulando en un auto en el barrio Municipal, luego cometió dos rapiñas, se tiroteó con la policía y terminó condenado.

El pasado martes el hombre tomó una bicicleta y comenzó a recorrer el barrio municipal, donde vive desde hace años. Salió armado y ya sabiendo lo que iba a hacer: cometer un homicidio. De acuerdo a la información que recopiló Subrayado, esta persona llegó a Parahiba y Domingo Arena y vio a la víctima circulando en su auto rojo y entonces, le disparó. La víctima, de 34 años y poseedor de cinco antecedentes, tenía un revólver en el auto. Al ser herido perdió el dominio de su vehículo y terminó en una cuneta. Llegó a ser trasladado a un centro de salud pero murió producto del ataque.

Su asesino siguió su rumbo en bicicleta pero tenía que conseguir otro vehículo para huir mas rápido y por eso, armado, cometió una rapiña y se robó una moto. Con la moto robada huyó hacia Ciudad de la Costa y cometió una segunda rapiña. Los policías lo persiguieron, hubo intercambio de disparos y resultó herido. Lo que no sabía este hombres es que personal del Departamento de Homicidios ya lo había identificado y ni bien recibió al alta médica lo detuvieron. Ahora este delincuente terminó condenado por el homicidio y por las dos rapiñas.

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Según supo Subrayado, la pena para este delincuente fue 11 años de penitenciaría como autor responsable de un delito de homicidios, dos delitos de rapiña especialmente agravado y un delito de disparos de arma de fuego.

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