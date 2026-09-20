Mató a un hombre en el barrio Municipal y luego cometió dos rapiñas: fue a prisión por 11 años

Mató a balazos a un hombre que iba circulando en un auto en el barrio Municipal, luego cometió dos rapiñas, se tiroteó con la policía y terminó condenado.

El pasado martes el hombre tomó una bicicleta y comenzó a recorrer el barrio municipal, donde vive desde hace años. Salió armado y ya sabiendo lo que iba a hacer: cometer un homicidio. De acuerdo a la información que recopiló Subrayado, esta persona llegó a Parahiba y Domingo Arena y vio a la víctima circulando en su auto rojo y entonces, le disparó. La víctima, de 34 años y poseedor de cinco antecedentes, tenía un revólver en el auto. Al ser herido perdió el dominio de su vehículo y terminó en una cuneta. Llegó a ser trasladado a un centro de salud pero murió producto del ataque.

Su asesino siguió su rumbo en bicicleta pero tenía que conseguir otro vehículo para huir mas rápido y por eso, armado, cometió una rapiña y se robó una moto. Con la moto robada huyó hacia Ciudad de la Costa y cometió una segunda rapiña. Los policías lo persiguieron, hubo intercambio de disparos y resultó herido. Lo que no sabía este hombres es que personal del Departamento de Homicidios ya lo había identificado y ni bien recibió al alta médica lo detuvieron. Ahora este delincuente terminó condenado por el homicidio y por las dos rapiñas.

Según supo Subrayado, la pena para este delincuente fue 11 años de penitenciaría como autor responsable de un delito de homicidios, dos delitos de rapiña especialmente agravado y un delito de disparos de arma de fuego.

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