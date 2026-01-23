La Justicia imputó a un delincuente que fue detenido en las últimas horas por su participación en el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Debe aguardar la investigación con 180 días de prisión preventiva.
Prisión preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de Corte; le imputaron atentado agravado
El hombre irá a la cárcel por 180 días, mientras continúa la investigación. Fueron incautadas armas que se presumen utilizaron en el ataque a la casa de la fiscal.
La imputación es por el delito asociación para delinquir agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, ambos en calidad de coautor en régimen de reiteración real con un delito de posesión de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de trafico interno de armas y municiones en la modalidad de deposito en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación hubieren sido alterados o suprimidos y cuyas características hubieren sido alteradas en forma circunstancial o permanente de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño y un delito receptación especialmente agravado todos ellos en reiteración real con un delito de uso de documentο ο certificado publico falso, en calidad de autor.
En el operativo con el que se produjo la detención, fueron incautadas armas que se presume fueron utilizadas en el ataque a la casa de la exfiscal de drogas.
Prisión preventiva para dos jóvenes por homicidio en La Paz; la Policía llegó a ellos por ADN en una chancleta
Dejá tu comentario