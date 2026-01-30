Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78

Imputaron por homicidio culposo al joven de 22 años que mató a un hombre de 78 años tras volcar con su auto y subir a la vereda. Conducía con más de 1,2 de alcohol en sangre.

Debe fijar dirección y cumplir con arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y 6:00 horas. Además, la Justicia le prohibió conducir, por plazo de 120 días.

El hombre de 78 años murió este jueves tras ser atropellado por el auto que, luego de despistar y volcar, subió a la vereda en la rambla de Punta del Este. El conductor, de 22 años, tenía más de 1,20 de alcohol en sangre, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Seguí leyendo Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez

El episodio ocurrió a las 11:00 de la mañana en la parada 38 de la Mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima debió ser rescatada de abajo del vehículo y fue internada con varias fracturas y traumatismo de cráneo. Murió cerca de las 16:00 horas.

El conductor tuvo lesiones leves y no quiso ser asistido. En la noche del jueves fue arrestado por orden fiscal y declaró este viernes.