Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el domingo habrá una temperatura de 24° a la hora del clásico (de noche) en el estadio Centenario. Además, anunció que en los próximos días se registrarán nuevas olas de calor en todo el país.

"Una jornada espectacular, el tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener una temperatura a esa hora entre los 24° y 26°. Temperaturas sumamente agradables", destacó.

Y agregó: "Sábado y domingo dos jornadas que van a tener buena presencia de sol y temperaturas muy agradables; jornadas de playa".

Consultados sobre las lluvias, indicó que puede registrarse un episodio en solamente en la frontera este del territorio.

En lo que respecta a las olas de calor, el meteorólogo adelantó que habrá "una o dos más en los próximos días que van a estar afectando el país de forma muy importante".