RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"

El meteorólogo comentó que las olas de calor van a estar afectando todo el territorio "de forma muy importante".

Foco-Uy

Foco-Uy

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el domingo habrá una temperatura de 24° a la hora del clásico (de noche) en el estadio Centenario. Además, anunció que en los próximos días se registrarán nuevas olas de calor en todo el país.

"Una jornada espectacular, el tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener una temperatura a esa hora entre los 24° y 26°. Temperaturas sumamente agradables", destacó.

Y agregó: "Sábado y domingo dos jornadas que van a tener buena presencia de sol y temperaturas muy agradables; jornadas de playa".

fin de semana templado en la manana y caluroso de tarde; mira el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Fin de semana templado en la mañana y caluroso de tarde; mirá el informe de Nubel Cisneros

Consultados sobre las lluvias, indicó que puede registrarse un episodio en solamente en la frontera este del territorio.

En lo que respecta a las olas de calor, el meteorólogo adelantó que habrá "una o dos más en los próximos días que van a estar afectando el país de forma muy importante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2016984937430196635&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
Accidente en rocha

"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia

Te puede interesar

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio. video
imágenes de la detención

Se entregó el sospechoso de haber matado a Jonathan Cancela, el estudiante de UTU baleado cerca de Belloni
Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20 video
en fiscalía

Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20
Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado. Escena del homicidio en Florida. video
homicidio en florida

Mataron a tiros a un hombre de 27 años en la plaza San Cono en Florida

Dejá tu comentario