Jubilaciones tendrán aumento definitivo de 5,97% anual

Las jubilaciones aumentarán un 5,97% este año. Así lo establece la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), que aumentó ese porcentaje en 2025. El aumento de las jubilaciones según la evolución del salario está dispuesto por la Constitución, desde el plebiscito aprobado en 1989.

¿Cuándo se cobra?

Las jubilaciones de enero se ajustaron 5,72%, el porcentaje provisorio definido por el aumento del IMSN en los primeros 11 meses de 2025. Conocido ahora el aumento anual (12 meses), las jubilaciones de febrero (a cobrar en primeros días de marzo) tendrán el aumento definitivo de 5,97%, a lo que se agregará la diferencia que faltó incorporar en las jubilaciones de enero, cuando aún no se conocía el aumento definitivo.